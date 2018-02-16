Захарова о выборах президента России за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг рассказала о том, как будут проводиться выборы президента России за рубежом, в частности, в Абхазии, а также о количестве зарегистрированных избирателей.

"По информации на 1 января наибольшее количество избирателей зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч человек, Молдавии — 189 тысяч, Израиле — 146 тысяч, Эстонии — 114 тысяч, США — 104 тысячи, Абхазии — 89 тысяч, Украине — 74 тысячи, Казахстане — 73 тысячи, Белоруссии — 67 тысяч, Латвии — 63 тысячи Это топовые показатели. Высокая нагрузка на сотрудников загранучреждений в странах с большим количеством избирателей", — сообщила Захарова в ходе брифинга, назвав страны с наибольшим числом избирателей на данный момент.

Она отметила, что в страны с большим количеством избирателей планируется направить в помощь дополнительно сотрудников центрального аппарата МИД.

"Всего по состоянию на 14 февраля загранучреждениями МИД РФ создано 378 избирательных участков в 145 странах мира", — подытожила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.



