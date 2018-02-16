Чекмарев: меры борьбы с мраморным клопом разрабатывают в Минсельхозе России

О мерах борьбы с мраморным клопом, о работе российских ученых в этом направлении в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ, директор Россельхозакадемии Петр Чекмарев.

"Сейчас мы отрабатываем программу и технологии в борьбе с мраморным клопом. Мы собрали всех, кто причастен к этой работе. Наш Россельхозцентр мониторит ситуацию, Россельхознадзор этим вопросом вплотную занимается для того, чтобы локализовать, обьявить карантинные зоны. Мер борьбы с мраморным клопом не так много, но у нас есть наработки, которые, надеюсь, позволят его локализовать и бороться с ним. Мраморный клоп появился сначала в Грузии, затем в Абхазии. Он поедает более ста видов растений. Один клоп за сезон на юге, за три ротации может произвести 900 клопов. Одновременно откладывает до трехсот яиц", — сообщил Чекмарев.

По его словам мраморный клоп человеку напрямую не вредит. Но может быть переносчиком вирусов.

Петр Чекмарев отметил, что с мраморным клопом нужно бороться всем миром. Населению необходимо уничтожать его в своих жилищах, расставлять феромонные ловушки, а также отрабатывать химические меры борьбы, путем опрыскивания.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15 ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

В настоящее время проходит работа по информированию жителей Кубани о появлении этого карантинного объекта и необходимости его уничтожения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.