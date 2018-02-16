22:13 16 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Петр Чекмарев
© Фото: agroinvestor

Чекмарев: меры борьбы с мраморным клопом разрабатывают в Минсельхозе России

Радио
Получить короткую ссылку
6320

О мерах борьбы с мраморным клопом, о работе российских ученых в этом направлении в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ, директор Россельхозакадемии Петр Чекмарев.

"Сейчас мы отрабатываем программу и технологии в борьбе с мраморным клопом. Мы собрали всех, кто причастен к этой работе.  Наш Россельхозцентр мониторит ситуацию, Россельхознадзор этим вопросом вплотную занимается для того, чтобы локализовать, обьявить карантинные зоны. Мер борьбы с мраморным клопом не так много, но у нас есть наработки, которые, надеюсь, позволят его локализовать и бороться с ним. Мраморный клоп появился сначала в Грузии, затем в Абхазии. Он поедает более ста видов растений. Один клоп за сезон на юге, за три ротации может произвести 900 клопов. Одновременно откладывает до трехсот яиц", — сообщил Чекмарев. 

По его словам мраморный клоп человеку напрямую не вредит. Но может быть переносчиком вирусов. 

Петр Чекмарев отметил, что с мраморным клопом нужно бороться всем миром. Населению необходимо уничтожать его  в своих жилищах,  расставлять феромонные ловушки, а также отрабатывать химические меры борьбы, путем опрыскивания.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15 ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции. 

В настоящее время проходит работа по информированию жителей Кубани о появлении этого карантинного объекта и необходимости его уничтожения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Скелетонист Акваси Фримпонг из Ганы
Самые необычные шлемы скелетонистов
Ой да Масленица: готовим блины с клубничным джемом
"Ай да Масленица!": готовим блины с клубничным джемом
Выборы президента России
Выборы президента РФ: голосовать в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia