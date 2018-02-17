Хинтба об абхазских студентах Щуки: они теперь совершенно другие

"12 февраля студенты абхазской студии Театрального института имени Щукина под руководством Елены Одинцовой показывали отрывки из разных пьес, это был зачет по мастерству актера. В целом мне очень понравилось. Очевидно, что выросло новое поколение абхазских актеров. Студия, художественный руководитель Елена Одинцова, ректор Евгений Князев сделали невозможное с ребятами из Абхазии, которые изначально к такому интенсивному обучению, к такой внутренне перестройке, не были готовы. Щукинская великая школа показала свою силу и возможность изменения людей, их переформатирования. Они теперь совершенно другие, они теперь внутреннее более размяты, а внешне технически оснащеннее, чем год назад. То есть рост очевиден. Они очень достойны. Я уверен, что если у них получится свою творческую карьеру связать с Абхазией, то они и для себя, и для страны принесут большую пользу", — отметил Ираклий Хинтба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия.