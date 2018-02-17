Стрелков о проекте "Русская классика": запустим театральное движение в школах

О проекте "Русская классика", одним из направлений которого является развитие театров в школах Абхазии, на радио Sputnik Абхазия рассказал театральный режиссер Гарольд Стрелков.

"Наша цель — спровоцировать театральное движение в Абхазии. Действующих театральных коллективов мало. Есть два театральных школьных коллектива в Сухуме, есть в Гагре. В Гале и Очамчире тетаральное движение находится в зачаточном состоянии. Мы являемся провокаторами", — отметил режиссер.

Он рассказал о том, что когда проектом "Русская классика" были предложены школьные театральные постановки, выбор пал на русские народные сказки.

"Мы пошли, как мне кажется, правильным путем, предложили основу русской классики — сказки. Они являются основой нашей культуры, нашего языка, также как и абхазские народные сказки, эпос является основой абхазского языка", — сказал Гарольд Стрелков.

Фестивль русской классики в Абхазии пройдет в апреле. Его организаторами являются Благотворительный фонд поддержки православных инициатив молодёжных программ и проектов "Хочу верить", Фонд поддержки и развития отечественной культуры, театрального искусства, русского языка "МТФ "Русская классика", театр "Живой сказки" при участии Русской общины Очамчырского и Галского районов и при поддержке фонда "Русский мир".