Герия: спасти пальму от долгоносика можно лишь в течение трех месяцев

"Жук попадает на верхушку пальмы, откладывает яйца для последующего воспроизводства. Личинки попадают в ствол, тело дерева, происходит разрушение пальмы. В период трех месяцев идет их развитие в стволе пальмы. Меры борьбы для спасения дерева актуальны только в эти три месяца. По прошествии этого срока дерево спасти очень сложно, а пораженные этим насекомым пальмы могут прожить год-два, а затем начинают усыхать", — сообщил Владимир Герия.

По его словам совместно с Институтом экологии планируются работы по борьбе с вредителем.

"Рекомендован препарат имидаклоприд. На нашем рынке встречается конфидор, лекарство с содержанием этого действующего вещества, и хлорперефоз. Надо отметить, что это специфические меры, которые могут приниматься подготовленными для этого людьми. Нужна и техника, потому что обработке подлежит верхняя часть пальмы. В основном, это капельное нанесение препарата. Специальным приспособлением подают жидкость, которую капельным путем вводят в верхушку пальмы, делают инъекции в ствол дерева. Технически несложно, но для этого нужна подготовка", — сказал Герия.

Деревья, пораженные пальмовым долгоносиком впервые были обнаружены в Цандрипше в 2016 году.

"Они проникли с территории Сочи, Адлера, куда этот долгоносик попал вместе с посадочным материалом саженцев пальм, которые в основном были привезены из Италии. Происхождение их известно, и каким образом они попали в Абхазию. Но, к сожалению, сегодня они успели распространиться в приграничной области. К счастью, пока он у нас сосредоточен в очень узком ареале в пределах Цандрипша. Нам нужно сделать все, для того, чтобы остановить его в этой зоне, не дать возможность распространиться, выйти в Гагру, например, в богатый пальмами парк, где отдельным пальмам уже и сотни лет", — сообщил Sputnik Абхазия директор Института экологии Роман Дбар.