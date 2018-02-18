Воуба: встретить принца на белом коне трудно в любом возрасте

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К чему приводят завышенные требования к будущему избраннику и стоит ли ждать принцев на белом коне, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала психолог Илона Воуба.
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Гражданин Швейцарии Манфред Петрич переехал в Абхазию около двух лет назад, и за это время он не привык к некоторым особенностям жизни в причерноморской республике. О том, почему Абхазия все еще остается чужой для иностранца и почему он никак не может найти себе супругу, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
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Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.