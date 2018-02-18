17:56 18 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Илона Воуба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Воуба: встретить принца на белом коне трудно в любом возрасте

Радио
Получить короткую ссылку
67 0 0

К чему приводят завышенные требования к будущему избраннику и стоит ли ждать принцев на белом коне, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала психолог Илона Воуба.

"Взрослее мы становимся более критичными к чужим недостаткам. Кандидату в потенциальные мужья предъявляются  завышенные, а иногда и просто оторванные от жизни требования. Найти мужа, который будет хорошо зарабатывать, прекрасно выглядеть, иметь материальные блага, соответствовать всем  пожеланиям сложно в любом возрасте. Нужно честно поставить перед собой вопрос, кто такой муж и для чего он нужен?" —сказала Воуба.

Подробности слушайте в подкасте. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Грузовик едет по лесной дороге недалеко от деревни Крево
Зима в фотографиях со всего мира
Макдональдс открылся в Мосуле
"Макдоналдс" открылся в Мосуле
Выборы президента России в Абхазии: куда идти голосовать
Выборы президента России: куда идти голосовать

Соцсети

Sputnikabkhazia