Дбар: за век численность дельфинов в Черном море сократилась в 15 раз

"Дельфины находятся на самой высшей точке пищевой цепи экологической пирамиды. Они являются своего рода хищниками, которые находятся на вершине этой пирамиды. И если у основания этой пирамиды происходят какие-то серьезные изменения, то в первую очередь это начинает проявляться на тех звеньях цепи, которые находятся на самой высшей ступени. К примеру, если в основании происходит резкое снижение рыбы, которой питается большая часть хищников Черноморской экосистемы, то начинает сыпаться вся остальная пирамида. Если посмотреть на картину происходящих сегодня в Черном море изменений, они в первую очередь касаются резкого снижения численности основных видов рыб, что является кормовой базой дельфинов. Если лет сто тому назад поголовье дельфинов в Черном море оценивалось более полутора миллионов особей, то последние учеты показывают, что их численность составляет не больше ста тысяч", — отметил Дбар.

Ученый назвал причины снижения численности дельфинов, среди которых недостаточная кормовая база, частое попадание в рыболовные сети, болезни, а также влияние военно-морского флота, который использует мощные ультра-звуковые приборы.

Роман Дбар напомнил, что Всемирный день защиты морских млекопитающих направлен на то, чтобы люди доброй воли, бизнеса, руководители государств еще раз обратили внимание на особое критическое состояние и сокращение численности биологического разнообразия.



