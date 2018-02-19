Ромашкин о влиянии чемпионата мира по футболу в России на турпоток в Абхазию

"Влияние чемпионата мира по футболу на города, где он будет проходить, разнонаправленное. По опыту соревнований, которые проходили в России и за рубежом, мы видим, что классические туристы, которые едут с экскурсионными целями стараются уменьшить свои поездки на период проведения таких больших спортивных мероприятий. Это связано с тем, что они сталкиваются с ограничениями в движении транспорта, а также опасаются агрессивных футбольных болельщиков. Наш опыт и олимпийских игр, и чемпионата, показывает, что в эти периоды снижается поток классических туристов. Но небольшой отток туристов могут компенсировать футбольные болельщики. И вторая особенность — классические туристы приезжают на 10 дней, а футбольные болельщики вряд ли пробудут больше 2-3 дней. Мы пока что склоняемся к тому, что влияние на Сочи будет нулевым. Болельщики приедут, их будет много в конкретные дни, но в какой-то степени они помешают обычным туристам", — отметил Сергей Ромашкин.

В Сочи в рамках чемпионата мира по футболу с 15 июня по 7 июля пройдут четыре матча группового этапа и два предфинальных. Все игры будут проходить на стадионе "Фишт".