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Константин Склифос
© Фото: предоставлено Константином Склифосом

Склифос: в интернете много угроз для личных данных на компьютере

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Эксперт Департамента информатики Академии экономического образования Молдавии Константин Склифос рассказал о том, какие опасности поджидают пользователей в интернете.

Хакеры могут создать фейковую копию популярного интернет-ресурса и обманывать пользователей, которые не отличат подделку от оригинала и введут свои данные, предостерег Склифос в эфире Sputnik Молдова.

"Тот же фишинг или подделка писем, данных — когда определенное сообщение или сайт маскируется под сообщение от иного лица или вообще другой сайт. В этом случае все выглядит оригинальным кроме, скажем, определенных грамматических ошибок", — сказал он.

Дальше, отмечает Склифос, у пользователей просят ввести свои идентификационные данные и, к примеру, пин-код карточки — в этот момент добыча попадает в паутину.





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