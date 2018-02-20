Склифос: в интернете много угроз для личных данных на компьютере

Хакеры могут создать фейковую копию популярного интернет-ресурса и обманывать пользователей, которые не отличат подделку от оригинала и введут свои данные, предостерег Склифос в эфире Sputnik Молдова.

"Тот же фишинг или подделка писем, данных — когда определенное сообщение или сайт маскируется под сообщение от иного лица или вообще другой сайт. В этом случае все выглядит оригинальным кроме, скажем, определенных грамматических ошибок", — сказал он.

Дальше, отмечает Склифос, у пользователей просят ввести свои идентификационные данные и, к примеру, пин-код карточки — в этот момент добыча попадает в паутину.



