Григорьев о выборах президента России: в Абхазии создано 20 участков

Об организации выборов президента России на территории Республики Абхазия, о расположении избирательных участков в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.

"До 15 февраля продолжался процесс формирования избирательных участков. На сегодняшний день таких участков в Абхазии образовано 20. По опыту избирательных компаний 2011, 2012 годов и последних думских выборов в 2016 году, мы вместе с коллегами из Центральной избирательной комиссии России решили, что девяти участков в Абхазии недостаточно. Поэтому решили увеличить количество избирательных участков, чтобы предоставить возможность проголосовать максимальному количеству граждан России, проживающих в Абхазии. На этот раз мы вместе с руководством республики, с ЦИК Абхазии составили схему расположения избирательных участков не только в райцентрах и крупных городах, но и в крупных селах, в местах плотного проживания граждан России, что обеспечит оптимальный вариант для привлечения голосующих на участки", — рассказал Семен Григорьев.

Подробнее о том, где будут располагаться все 20 избирательных участков в день голосования слушайте в подкасте.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.



