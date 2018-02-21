Гагулия о школе балета в Абхазии: пять причин, чтобы отдать ребенка в балет

"Это первая школа балета в Абхазии. Мы работаем по методикам международной сети. Они присылают свой материал, я это изучаю, и уже по этой методике буду преподавать", — сказала Гагулия.

По ее словам, каждый ребенок независимо от физических данных может прийти в школу балета.

"У нас будет идти набор детей от трех до 13 лет. Мы принимаем всех без исключения. В балете используются такие упражнения, которые способствуют устранению лишнего веса, плоскостопия, сколиоза. Занятия будут проходить два раза в неделю в группах, не исключено и индивидуальное преподавание. В младшей группе занятие будет проходить 40 минут, в старшей – один час. После трехлетнего обучения в Абхазии для желающих продолжить занятия организуют кастинги, отборы в российские школы", — сказала Гунда Гагулия.