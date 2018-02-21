Лакербая: каждый экскурсовод - это лицо Абхазии

"В 2017 году было введено новое положение об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму. Исходя из этого, каждый желающий стать экскурсоводом должен иметь дополнительные курсы повышения квалификации, образование в сфере этой деятельности. Мы составляем реестр, который состоит из 415 экскурсоводов. Они делятся на 1 и 2 категории, а также молодые экскурсоводы, работающие меньше трех лет, без категории. В Абхазии 148 экскурсоводов первой категории, 62 — второй категории и 205 человек – без категории. Любой экскурсовод — это лицо Абхазии. Мы не должны забывать, что кто бы ни был в Абхазии — это гость, а гость – это большой почет ", — отметила Лакербая.