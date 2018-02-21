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Кристина Лакербая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лакербая: каждый экскурсовод - это лицо Абхазии

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В Международный день экскурсоводов в эфире радио Sputnik о подготовке абхазских специалистов рассказала начальник отдела приема разрешительных документов Министерства по туризму и курортам Абхазии Кристина Лакербая.

"В 2017 году было введено новое положение об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму. Исходя из этого, каждый желающий стать экскурсоводом должен иметь дополнительные курсы повышения квалификации, образование в сфере этой деятельности. Мы составляем реестр, который состоит из 415 экскурсоводов. Они  делятся  на 1 и 2 категории,  а также  молодые экскурсоводы, работающие меньше трех лет, без категории. В Абхазии 148 экскурсоводов первой категории, 62 — второй категории и 205 человек – без категории. Любой экскурсовод — это лицо Абхазии. Мы не должны забывать, что кто бы ни был в Абхазии — это гость, а гость – это большой почет ", — отметила Лакербая.




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