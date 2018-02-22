19:50 22 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Денис Царгуш
© Sputnik. Владимир Астапкович

Денис Царгуш: планируем открыть в Абхазии спортивные интернаты

Радио
Получить короткую ссылку
2310

О своих первых шагах в должности главного тренера по вольной борьбе Московской области в интервью Sputnik рассказал бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Денис Царгуш.

"Предложение стать главным тренером по вольной борьбе Московской области мне поступило где-то месяц назад. Сначала был исполняющим обязанности, а вчера стал официально главным тренером. За Московскую область я выступал с 2002 года. Чтобы я занял эту должность, меня попросили тренеры и президент Федерации. Это больше руководящая должность, хотя на ковре заниматься я буду, буду проводить мастер-классы, но в основном я буду составлять команды, ездить на чемпионаты мира, на Олимпиады, смотреть, приглашать других сильных спортсменов бороться за регион. За Московскую область сейчас выступают 18 спортсменов из Абхазии. Они находятся здесь, в училище, живут и тренируются здесь. Им я тоже буду помогать.  Будем помогать и другим спортсменам из Абхазии поступать в училище в Москве. У нас с руководством Абхазии совместные планы создать и в Абхазии такие интернаты для спортсменов, где они будут жить и на месте проходить определенную школу", — рассказал Царгуш в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Бадри Есиава. 

Российский борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Денис Царгуш назначен на должность главного тренера по вольной борьбе Московской области в среду 21 февраля.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Молоко
    "Молочный" запрет

    Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Журналисты на пресс-конференции
    До встречи!

    Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

"Красной Армии метла нечисть вымела дотла": советские агитационные плакаты
Почему на острове Терсейра рядом с американской военной базой повышена радиация
"Отравленный" остров: в чем подозревают американскую базу в Португалии
Школа Русского балета в Абхазии
Первый раз в балетный класс: как стать балериной в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia