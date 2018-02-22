Денис Царгуш: планируем открыть в Абхазии спортивные интернаты

"Предложение стать главным тренером по вольной борьбе Московской области мне поступило где-то месяц назад. Сначала был исполняющим обязанности, а вчера стал официально главным тренером. За Московскую область я выступал с 2002 года. Чтобы я занял эту должность, меня попросили тренеры и президент Федерации. Это больше руководящая должность, хотя на ковре заниматься я буду, буду проводить мастер-классы, но в основном я буду составлять команды, ездить на чемпионаты мира, на Олимпиады, смотреть, приглашать других сильных спортсменов бороться за регион. За Московскую область сейчас выступают 18 спортсменов из Абхазии. Они находятся здесь, в училище, живут и тренируются здесь. Им я тоже буду помогать. Будем помогать и другим спортсменам из Абхазии поступать в училище в Москве. У нас с руководством Абхазии совместные планы создать и в Абхазии такие интернаты для спортсменов, где они будут жить и на месте проходить определенную школу", — рассказал Царгуш в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

Российский борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Денис Царгуш назначен на должность главного тренера по вольной борьбе Московской области в среду 21 февраля.