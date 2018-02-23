Джоджуа о службе в армии: трудно только вначале

"Не думаю, что в армии сложно. Армия – это та же составляющая часть нашего общества. Единственные трудности на начальном этапе у новобранцев, которые кардинально меняют свой образ жизни, попадая в военную среду. Это касается распорядка дня, дисциплины, тех задач, которые им приходится выполнять в рядах Вооруженных сил", — сказал Джоджуа.

На вопрос о том, хотел бы он, чтобы 23 февраля официально праздновали в Абхазии День защитника Отечества, Джоджуа ответил, что самое главное — это доброе отношение людей друг к другу и мир, благодаря которому люди могут отмечать разные праздники, будь они официальные или нет.

23 февраля в России отмечается официальный праздник – День защитника Отечества. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. С тех пор традиция поздравлять в этот день защитников Отечества сохранилась и в Абхазии, хотя и неофициально. В этот день военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия совместно с российскими военными, дислоцированными в Абхазии, возлагают цветы в Парке Славы в Сухуме и у обелиска павшим миротворцам.