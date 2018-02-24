Коробков-Землянский: мы скоро будем жить в матрице

В конце января состоялся старт продаж нового гаджета от компании Apple — беспроводной колонки с голосовым управлением HomePod. "Умная" колонка воспроизводит музыку, может информировать о погоде, пробках, устанавливать будильник, напоминания.

"Гаджет предполагает какое-то интуитивное управление, живой язык, его о чем-то можно попросить, дать ему какое-то задание. Технологические компании идут по пути захвата всей нашей жизни, чтобы максимально внедриться в наш быт, захватить наши квартиры. Возможно в скором времени появятся какие-то умные унитазы. Все, что нас окружает, сейчас будут делать умным. Может и деревья на улице будут умными. Все идет по пути искусственного интеллекта, полноценного разума. Скоро мы перейдем к суррогатам. С одной стороны у нас будет суррогат общения, мы итак друзей уже чаще видим в социальных сетях, с другой стороны будет суррогат всех привычных нам вещей. Будем жить в матрице", — считает медиа-эксперт.