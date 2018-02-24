Барциц о триатлоне, Сухумском забеге и кубке Евразии по плаванию в Абхазии

"Будет старт по триатлону на олимпийской дистанции и дистанции спринт. Мы ждем около двухсот гостей из России. Это будет первый старт в этом сезоне. В этот же день состоится этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. К нам приедут около восьмидесяти пловцов. И уже после этого вечером мы дадим старт «Сухумскому забегу 2018», который будет приурочен ко Дню Великой победы. В нем примут участие жители города, жители республики. Участие могут принять ка дети в возрасте от 6 до 14 лет, так и взрослые. Рассчитываем, что в этом году будет не меньше участников, чем в прошлом году", — рассказал Барциц.

Подробности – в подкасте.



