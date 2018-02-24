16:15 24 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Борис Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц о триатлоне, Сухумском забеге и кубке Евразии по плаванию в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

В Абхазии 6 мая состоится сразу три крупных старта – откроется сезон триатлона, состоятся этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде и Сухумский забег. Регистрация на Сухумский забег уже открыта. Подробности в интервью радио Sputnik Абхазия сообщил президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

"Будет старт по триатлону на олимпийской дистанции и дистанции спринт. Мы ждем около двухсот гостей из России. Это будет первый старт в этом сезоне. В этот же день состоится этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. К нам приедут около восьмидесяти пловцов. И уже после этого вечером мы дадим старт «Сухумскому забегу 2018», который будет приурочен ко Дню Великой победы. В нем примут участие жители города, жители республики. Участие могут принять ка дети в возрасте от 6 до 14 лет, так и взрослые. Рассчитываем, что в этом году будет не меньше участников, чем в прошлом году", — рассказал Барциц.

Подробности – в подкасте. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Молоко
    "Молочный" запрет

    Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Журналисты на пресс-конференции
    До встречи!

    Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
Восьмой Суперкубок: победный матч столичного "Нарта"
Мужчина разыграл кота, притворившись мертвым
Смерть на камеру: мужчина хотел разыграть свою кошку, но не тут-то было
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia