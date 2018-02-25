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Роланд Джоджуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джоджуа: чувство патриотизма у абхазов заложено на генетическом уровне

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О патриотическом воспитании молодежи начальник пресс-службы Минобороны республики Абхазия Роланд Джоджуа рассказал в эфире радио Sputnik.

"Чувство патриотизма – оно в  крови. Все мы осознаем, что для того, чтобы наше государство жило в мире, процветало и имело свое будущее, мы должны уметь его защитить в случае необходимости. В первую очередь на защиту нашей страны встанем мы, ее граждане, ее народ. Поэтому и юноши и девушки сейчас довольно серьезно относятся к любви к своей родине, к патриотизму. Думаю, что у нас это заложено на генетическом уровне и это чувство сохраняется", — отметил Джоджуа. 




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