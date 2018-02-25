Джоджуа: чувство патриотизма у абхазов заложено на генетическом уровне

"Чувство патриотизма – оно в крови. Все мы осознаем, что для того, чтобы наше государство жило в мире, процветало и имело свое будущее, мы должны уметь его защитить в случае необходимости. В первую очередь на защиту нашей страны встанем мы, ее граждане, ее народ. Поэтому и юноши и девушки сейчас довольно серьезно относятся к любви к своей родине, к патриотизму. Думаю, что у нас это заложено на генетическом уровне и это чувство сохраняется", — отметил Джоджуа.