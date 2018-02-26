Григорьев: на выборах президента РФ ждем в Абхазии национальных наблюдателей

Приедут ли в Абхазию в день выборов президента России международные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов в президенты, в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.

"Порядок направления международных наблюдателей отличается от порядка направления наблюдателей российских. Все международные наблюдатели должны пройти регистрацию в ЦИК России с определением тех участков, в том числе зарубежных, которые они хотели бы посетить. Порядок направления национальных наблюдателей является более простым. Мы ждем здесь наблюдателей, которые могут приехать от кандидатов в президенты России, от их доверенных лиц, от партий, которые выдвигают кандидаты, а также от Общественной палаты России. Для них нет необходимости регистрироваться в ЦИК. Они просто предоставляют документ о том, кто этот наблюдатель и кого представляет. Такие наблюдатели могут быть, они, как правило, появляются в день выборов", — рассказал дипломат в интервью с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.



