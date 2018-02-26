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Роман Дбар
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Дбар: нужно не допустить выхода пальмового долгоносика за пределы Цандрипша

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (49)
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Об угрозе, которую собой представляет пальмовый долгоносик, о мерах борьбы с ним в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института экологии Роман Дбар.

"К счастью, пальмовый долгоносик пока у нас сосредоточен в очень узком ареале в пределах Цандрипша. Нам нужно сделать все, чтобы остановить его в этой зоне, не дать ему распространиться, выйти в Гагру, где находится парк, богатый вековыми пальмами. Если вредитель окажется в Гагрском парке, то мы получим очень тяжелые последствия. Сокращение количества пальм или их исчезновение на Черноморском побережье – это очень серьезный урон для курортной сферы. Институт экологии поставил тему борьбы с пальмовым долгоносиком в качестве темы научных исследований. Это утверждено президиумом Академии наук Абхазии. Все лучшие специалисты-энтомологи, которые у нас есть, сегодня собраны в лаборатории энтомологии и  надеюсь преодолеть эту инвазию и сохранить пальмы", — отметил Роман Дбар. 

Ученый также рассказал, что в Абхазии с рабочим визитом находятся ведущие специалисты продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), цель которых помочь абхазским коллегам уничтожить инвазивные виды, создавшие в последнее время большую проблему в республике – мраморный клоп и пальмовый долгоносик.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (49)



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