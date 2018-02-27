Пипия: китайских инвесторов привлекает Абхазия

В Сухуме прошла встреча председателя Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанга Пипия с представителями китайской научно-технической компании "Кака Чайн-недвижимость". Речь на встрече шла о возможном экономическом сотрудничестве между сторонами, в частности, о сотрудничестве по восстановлению и строительству малых гидростанций, таких как Ткуарчалская "Шахта ГЭС".

Как отметил Вахтанг Пипия, с представителями Китайской Народной республикой абхазская сторона контактирует уже более двух лет.

"В основном обсуждается тема инвестиций в Абхазию. Как известно, Китай сегодня является передовым инвестором во многих странах мира, что нас очень привлекает. И их тоже привлекает Абхазия. Интерес они проявляют к бизнесу, не только туристическому, торговому, но и к промышленному. На этом этапе мы обсуждали сотрудничество, инвестиции в промышленность. В Ткуарчале в свое время была запущена "Шахта ГЭС", которая вырабатывала более 70 мегаватт электроэнергии и обеспечивала все шахты Ткуарчала. Но в начале 70-х годов ее работа была остановлена. Сейчас есть предложение восстановить "Шахту ГЭС". В целом по стране нам нужно восстанавливать многие проекты по малым гидростанциям, а их в Абхазии более десяти. "Шахта ГЭС" является самым крупным проектом в этом плане, китайская компания заинтересована в этом. Нам это важно, мы составили график наших взаимодействий на первоначальном этапе», — рассказал Вахтан Пипия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.



