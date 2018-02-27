17:25 27 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Вахтанг Пипия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пипия: китайских инвесторов привлекает Абхазия

Радио
Получить короткую ссылку
5900

О проектах, которые обсуждаются Государственным комитетом Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации с представителями китайской компании "Кака Чайн-недвижимость", в эфире радио Sputnik рассказал председатель комитета Вахтанг Пипия.

В Сухуме прошла встреча председателя Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанга Пипия с представителями китайской научно-технической компании "Кака Чайн-недвижимость". Речь на встрече шла о возможном экономическом сотрудничестве между сторонами, в частности, о сотрудничестве по восстановлению и строительству малых гидростанций, таких как Ткуарчалская "Шахта ГЭС". 

Как отметил Вахтанг Пипия, с представителями Китайской Народной республикой абхазская сторона контактирует уже более двух лет. 

"В основном обсуждается тема инвестиций в Абхазию. Как известно, Китай сегодня является передовым инвестором во многих странах мира, что нас очень привлекает. И их тоже привлекает Абхазия. Интерес они проявляют к бизнесу, не только туристическому, торговому, но и к промышленному. На этом этапе мы обсуждали сотрудничество, инвестиции в промышленность. В Ткуарчале в свое время была запущена "Шахта ГЭС", которая вырабатывала более 70 мегаватт электроэнергии и обеспечивала все шахты Ткуарчала. Но в начале 70-х годов ее работа была остановлена. Сейчас есть предложение восстановить "Шахту ГЭС". В целом по стране нам нужно восстанавливать многие проекты по малым гидростанциям, а их в Абхазии более десяти. "Шахта ГЭС" является самым крупным проектом в этом плане, китайская компания заинтересована в этом. Нам это важно, мы составили график наших взаимодействий на первоначальном этапе», — рассказал Вахтан Пипия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Офис Sputnik Южная Осетия
    "Лица добра"

    Sputnik Южная Осетия и фонд "Подари крылья" в преддверии 8 марта объявили о старте благотворительной акции "Лица добра".

  • Аждар Агаев
    Русский стиль

    Председатель Образовательного совета Азербайджана рассказал о причинах увеличения интереса к русскому языку в азербайджанских школах.

  • Паспортно-визовое управление Полиции РА
    Хочу в Европу

    Политического убежища в Чехии в минувшем году попросили 129 граждан Армении. В тройке лидеров по запросам также украинцы и грузины.

  • Школьники младших классов, архивное фото
    Остановка "Латиница"

    Внедрение нулевых классов в казахстанских школах по единой программе в связи с введением латиницы предлагается перенести с 2019 на 2020 год.

  • Новые памятные банкноты достоинством в 2 тысячи сомов, представленные НБКР. Архивное фото
    Денежная краса

    Банкнота номиналом 2000 сомов стала победителем конкурса "Лучшая региональная банкнота 2018 года" среди стран Центральной и Восточной Европы и СНГ.

  • Боевое дежурство пограничников
    Русские не сдаются!

    Белорусские пограничники задержали двух граждан России, которые после 16 попыток выехать в Евросоюз легально решились на нарушение границы.

  • Школьники на уроке
    Сам такой!

    Представитель Латвии в ОБСЕ Эдвин Шноре назвал российские заявления по поводу дискриминации русскоязычных в Латвии ложными.

  • Молоток судьи и Фемида
    За НАТО ответили

    Трем литовским общественным деятелям, выступавшим против НАТО и введения евро и обвиненным в антигосударственной деятельности, вынесли приговор.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Не готовы!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что к вступлению страны в Европейский союз не готовы ни в самой республике, ни в ЕС.

  • Президент РТ Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото
    На контроле

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично следит за подготовкой к визиту в Душанбе лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

  • Самолет авиакомпании Utair
    На замок

    Авиакомпания "ЮТэйр" планирует закрыть представительство в Узбекистане, которое было организована в республике в 2012 году.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Призыв к насилию

    Эстонский правозащитный центр сообщил, что в одной из частей Сил обороны Эстонии солдат призывали петь песню, в которой героизируется убийство русских.

  • Офис Sputnik Южная Осетия
    "Лица добра"

    Sputnik Южная Осетия и фонд "Подари крылья" в преддверии 8 марта объявили о старте благотворительной акции "Лица добра".

  • Аждар Агаев
    Русский стиль

    Председатель Образовательного совета Азербайджана рассказал о причинах увеличения интереса к русскому языку в азербайджанских школах.

  • Паспортно-визовое управление Полиции РА
    Хочу в Европу

    Политического убежища в Чехии в минувшем году попросили 129 граждан Армении. В тройке лидеров по запросам также украинцы и грузины.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Архитектура Владивостока
На самом Дальнем Востоке: путешествие абхаза по России
Российским лыжницам, призерам ОИ-2018, сделали предложения руки и сердца прямо в аэропорту
Особое предложение: как лыжниц Нечаевскую и Седову обручили в аэропорту
Как приготовить имбирный коктейль для укрепления иммунитета
Коктейль, который избавит от простуды

Соцсети

Sputnikabkhazia