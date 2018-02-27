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Руслан Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хашиг о журналистском конкурсе в Абхазии: реклама профессии

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В канун Дня работников СМИ Абхазии были подведены итоги конкурса, объявленного Союзом журналистов страны в 2017 году. Проведение конкурсов нужно для популяризации профессии, отметил в интервью Sputnik Абхазия председатель Союза журналистов Руслан Хашиг.

"Темы, которые были выбраны, не нуждаются в комментариях, как и работы, получившие премии. Освящение, объём, глубина работы, раскрытие темы — это и повлияло на принятие решения. Конечно, из 57 представленных работ, было много достойных. Социальная значимость, актуальность звучания сегодня, скорее всего, этим руководствовались члены жюри. Моя принципиальная позиция, позиция руководства Союза журналистов —  абсолютно не вмешиваться в работу жюри. Это самодостаточные люди, мы с удовольствием приняли их решение, обсудили, утвердили на  президиуме Союза журналистов и обнародовали. Чем больше мы будем развивать, чем  активнее, в хорошем смысле, будем рекламировать свой  продукт, свою работу, тем больше с уважением и с пониманием абхазское общество будет относиться к нашей нелегкой журналистской работе. Это нужно для популяризации нашей профессии. Мы знаем, что во всех наших изданиях серьезная нехватка хороших специалистов, в том числе и журналистов. Если мы не будем проводить аналогичные конкурсы, не будем продвигать, то за счет чего молодые люди придут в нашу профессию? Поэтому одна из целей конкурса — это реклама профессии. В этой профессии нуждаются наши граждане", — рассказал Руслан Хашиг.




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