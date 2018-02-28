Манойло: США попытаются представить незаконными выборы в России

"Американцы, конечно, вмешивались и будут вмешиваться во внутренние дела России, используя выборы президента и парламента, как наиболее удобные информационные поводы. Очень часто выборы в России используются, как некий шарик для пинг-понга, как информационный повод, который отрабатывают попеременно то демократическая партия, то республиканская, конкурируя между собой. Это тоже надо отличать от реальных вмешательств. Можно совершенно определенно сказать, кампания 2018 года в плане попыток оказания воздействия на избирательный процесс в России со стороны США, будет очень сильно отличаться от всех предыдущих кампаний. Это как раз видно из доклада. Объектом этой кампании будет сам институт свободных демократических выборов Российской Федерации. Этот институт будут пытаться представить незаконным, то есть делегитимизировать. Делается это вот для чего. Если институт выборов можно представить незаконным, то результаты выборов будут признаны нелегитимными, и тот кандидат, который победит, будет Западом признан нелегитимным. Соответственно, любые решения России в Совете Безопасности ООН, на любой площадке можно будет, с точки зрения американской политиков, открыто проигнорировать, потому что эти решения признаны руководством России, которое пришло к власти в результате выборов, признанных на Западе незаконными", — сказал Манойло в эфире радио Sputnik.

Вашингтон планирует использовать широкий круг инструментов, включая информационные вбросы, психологические операции и финансирование оппозиции на президентских выборах в России. Об этом говорится в докладе "Вторжение. Вмешательство США в выборы в РФ в ходе президентских кампаний 1996-2018 годов. Автором документа является член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.