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Геннадий Цулая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цулая о бое за Лабру в войне с Грузией: стратегическая точка Восточного фронта

Радио
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Со дня начала боевой операции по освобождению села Лабра в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-199 годов сегодня исполняется 25 лет. О значении операции в эфире радио Sputnik рассказал историк Геннадий Цулая.

"С момента начала войны грузины закрепились на территории верхней Лабры. Укрепившись на высоте, они обстреливали близлежащие села Кутол, Джгерда, Куачара, Гуада,Тамыш. Вели интенсивный артиллерийский огонь  с использованием запрещенных видов оружия, таких как игольчатые снаряды. Известно, что Лабра, переходила из рук в руки четыре раза. Это стратегическая точка на всем Восточном фронте, как Ануаа рху, Цагера. В конце февраля 1993 года появилась возможность освободить эту важную стратегическую точку. Тогда командовал Восточным фронтом Мераб Кишмария, начальником штаба был Батал Джопуа, первым полком командовал  Владимир Ануа, командирами были Тимур Чагава, Амира  Цвинария. Все решили пойти на штурм села Лабра", — сказал в студии радио Sputnik Абхазия историк Геннадий Цулая.  




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