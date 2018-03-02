16:32 02 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Игорь Жигун
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жигун о курортном сборе в Абхазии: должен стать дифференцированным

Радио
Получить короткую ссылку
1710

Власти Кубани обратились в законодательное собрание региона с предложением обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения ЧМ по футболу. Данное решение значимо не повлияет на конкурентную политику, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун.

"Размер курортного сбора в Абхазии составляет 30 рублей с человека за все время пребывания. Таким образом затраты на администрирование данного налога фактически превышают его сбор. Поэтому сейчас мы не видим фактической пользы. Гильдия отельеров Абхазии и большинство коллег, с которыми мы обсуждали этот вопрос, поддерживают нашу точку зрения, что налог должен быть дифференцированным и все должны понимать, куда собранные средства идут. Если стоимость проживания составляет 1500-2000 рублей в сутки, то это может быть 10-20 рублей за номер. Мы считаем, что должен быть дифференцированный подход  для того, чтобы чрезмерно не увеличивать стоимость проживания для отдыхающих, но и сделать данный сбор весомым. За прошлый год была собрана такая мизерная сумма, что на нее никаких значимых вещей сделать не возможно было", — отметил Жигун.
Он считает, что в инициативе властей Кубани об отмене курортного сбора в Краснодарском крае на время проведения Чемпионата мира по футболу опросов больше, чем ответов.

"Здесь курортный сбор является вопросом третьего или четвертого приоритета. Если не будет проблем с прохождением границы, то мы думаем, что данное мероприятие увеличит количество отдыхающих в Абхазии, поскольку объекты проживания в Адлере и в Сочи будут максимально загружены, цены у них повысились по сравнению с прошлым годом именно из-за этого мероприятия. Если даже курортный сбор в Краснодарском крае составит 1% от стоимости размещения, это значительно не повлияет на конкурентную политику", — сказал в эфире радио Sputnik президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытая тренировка Гассиев-Дортикос
    Человек года

    Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".

  • Тушение пожара в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Смерть в огне

    В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.

  • Армен Саркисян
    День выборов

    Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?

  • Первый форум мусульман Евразии в Астане
    Светский лидер

    Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.

  • Одна тысячные купюры. Архивное фото
    "Афганский" развод

    В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.

  • Лаборатория качества, архивное фото
    Молочные войны

    Вице-премьер Беларуси считает, что споры между Минском и Россельхознадзором о качестве продовольствия могла бы решать независимая лаборатория.

  • Рассвет, наблюдаемый с Солнечной горки в Мурманске
    Газовый голод

    Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    "Миссия Сибирь"

    Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Безоружная Молдова

    Президент Молдовы Игорь Додон считает, что если республика не будет участвовать в войнах и геополитических конфликтах, то и закупать летальное оружие ей не придется.

  • Открытая тренировка Гассиев-Дортикос
    Человек года

    Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".

  • Тушение пожара в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Смерть в огне

    В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.

  • Армен Саркисян
    День выборов

    Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участники фестиваля Холи в Индии
Традиционный фестиваль "Холи" в Индии
Жалобы и угрозы: как ТПП Абхазии отвоевала павильон в Праге
Жалобы и угрозы: как ТПП Абхазии "отвоевала" павильон в Праге
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia