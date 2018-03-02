Жигун о курортном сборе в Абхазии: должен стать дифференцированным

"Размер курортного сбора в Абхазии составляет 30 рублей с человека за все время пребывания. Таким образом затраты на администрирование данного налога фактически превышают его сбор. Поэтому сейчас мы не видим фактической пользы. Гильдия отельеров Абхазии и большинство коллег, с которыми мы обсуждали этот вопрос, поддерживают нашу точку зрения, что налог должен быть дифференцированным и все должны понимать, куда собранные средства идут. Если стоимость проживания составляет 1500-2000 рублей в сутки, то это может быть 10-20 рублей за номер. Мы считаем, что должен быть дифференцированный подход для того, чтобы чрезмерно не увеличивать стоимость проживания для отдыхающих, но и сделать данный сбор весомым. За прошлый год была собрана такая мизерная сумма, что на нее никаких значимых вещей сделать не возможно было", — отметил Жигун.

Он считает, что в инициативе властей Кубани об отмене курортного сбора в Краснодарском крае на время проведения Чемпионата мира по футболу опросов больше, чем ответов.

"Здесь курортный сбор является вопросом третьего или четвертого приоритета. Если не будет проблем с прохождением границы, то мы думаем, что данное мероприятие увеличит количество отдыхающих в Абхазии, поскольку объекты проживания в Адлере и в Сочи будут максимально загружены, цены у них повысились по сравнению с прошлым годом именно из-за этого мероприятия. Если даже курортный сбор в Краснодарском крае составит 1% от стоимости размещения, это значительно не повлияет на конкурентную политику", — сказал в эфире радио Sputnik президент Гильдии отельеров Абхазии Игорь Жигун.