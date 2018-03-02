Оленченко о послании Путина: косвенная подсказка американцам

"Послание, с которым выступил президент, было направлено на то, чтобы не обижать США или другую страну. Оно было направлено на то, чтобы показать, что наша страна находится в хорошей экономической форме, в состоянии технологического развития, ясно сознает свои задачи. Точно была сформулирована первая задача — обеспечить развитие и улучшение благосостояния населения, а вторая задача — показать, что мы в состоянии гарантировать свой суверенитет и для этого есть все инструменты и, главное, сильный моральный дух. Косвенная подсказка была американцам, что не надо подталкивать мир к гонке вооружения, поскольку мы в состоянии эту гонку выдержать, а во-вторых она бесперспективна и наша страна чувствует себя уверенно, с пониманием того, что мы хотим развиваться и хотим делать это в мирных целях", — сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

В четверг президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с традиционным ежегодным посланием, в ходе которого российский лидер почти час представлял новые фантастические виды вооружений РФ как ответ страны на развертывание США систем ПРО, и их выхода из Договора об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений.

Белый дом и госдепартамент в ответ на заявления российского президента о новых системах оружия заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится.