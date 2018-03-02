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Александр Гусев
© Sputnik Владимир Трефилов

Гусев о защите российских СМИ американскими коллегами: уважают Россию

Радио
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Многие в Европе не поддерживают санкционное давление на Россию, сказал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев, комментируя брифинг госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства обвинила RT и другие российские СМИ в работе на правительство России.

Американские журналисты вступились за российских коллег на брифинге госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила RT и другие российские СМИ в работе на правительство России.

"Такое будет происходить  все чаще, потому что все чаще и чаще люди на Западе, я имею ввиду США, Канаду, Австралию, страны ЕС, с пониманием относятся к нашим проблемам. Потому что проблемы есть  в любой стране. Я должен отметить, что  многие американцы не поддерживают санкционное давление на нашу страну, говорят, что от этого нужно отказаться и выстраивать с Россией грамотные, нормальные, деловые, торговые отношения. В Европе таких людей гораздо больше, они есть не только среди простых граждан, даже среди чиновников высокого ранга, премьер-министров, президентов ЕС. Я могу привести в качестве примеров деятельность президента Чехии или премьер-министра Венгрии. Возвращаясь к брифингу, такая солидарность с нашими СМИ, с одной стороны говорит об определенном  уважении к нашей стране, конечно характеризует деятельность наших ведущих СМИ,  к числу которых относится RT и Sputnik. Это информационные агентства, которые действительно доказали всему миру, что достоверная информация всегда будет в качестве фаворита. Достоверная информация всегда полезна и всегда будет необходима, поэтому нас защищают", — сказал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев.   




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