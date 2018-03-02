Мерцхулава об "Ассоциации женщин-предпринимателей Абхазии": объединим всех

В Торгово-промышленной палате Абхазии создана новая организация "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии". Она послужит положительным фактором для развития экономики в республике, сказала в эфире радио Sputnik вице-президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава.

"Это Ассоциация создана в целях консолидации, для того, чтобы женщины-предприниматели совместными усилиями на круглых столах, или иных площадках смогли обсуждать общие проблемы, с которыми они сталкиваются. Возможно формировать список этих проблем и обращаться в государственные структуры в целях оказания им помощи. К сожалению, в государстве нет статистики всех женщин-предпринимателей. Созданная ассоциация поможет им найти пути легкого видения бизнеса и устранения тех проблем, с которыми они сталкиваются", — сказала Тамила Мецхулава.

В преддверии Международного женского дня Торгово-промышленная палата Абхазии организовала банкет, на который пригласили представительниц бизнес-сообщества республики и объявило о создании новой организации "Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии". Председателем избрана, Амра Ануа – гендиректор пивоваренного завода "Сухумский".