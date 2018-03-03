Отоларинголог Какулия: невылеченный насморк вызывает болезни уха

"Любые выделения из носа, которые затягиваются более 5-7 дней, могут привести к осложнению среднего уха. Неплохо было бы промывать слизистую носа физиологическими растворами. Симптомами воспаления уха является острая боль и заложенность, шум в ухе. До 60% пациентов обращаются к нам именно с болезнями уха. Ухо может воспалиться в любое время года. Летом, в особенности, когда начинаются купания в водоемах, обостряются проблемы с ушами и носом. Лечить ухо в домашних условиях нельзя, нужен незамедлительный осмотр врача", — сказала в эфире Sputnik Абхазия отоларинголог Какулия.