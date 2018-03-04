Голубовский: банк раскроет данные клиента суду, блокчейн - первому встречному

"Чем дальше тренд на легализацию, тем ближе криптовалюта к деньгам. Если вы пользуетесь какими-то белыми сервисами, это фактический тоже самое, что вы пользуетесь банками. Анонимности там нет и не будет, база данных публична. Поэтому, если вы раскрыли себя один раз, как человек, который на какой-то адрес поменял столько-то долларов, на столько-то биткоинов, дальше вся цепочка известна. Это более прозрачная система чем банк, потому что банк раскроет вашу цепочку суду, а блокчейн раскроет первому встречному ", — сказал Голубовский в эфире радио Sputnik.