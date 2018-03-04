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Аналитик финансовой группы Калита-Финанс Дмитрий Голубовский
© Sputnik.

Голубовский: банк раскроет данные клиента суду, блокчейн - первому встречному

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Одна из крупнейших площадок обмена криптовалюты Coinbase передаст Налоговому управлению США данные о 13 тысячах своих клиентов, сообщает Cointelegraph. В этом случае вся база данных об обмене биткоинов будет публична, считает аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.

"Чем дальше тренд на легализацию, тем ближе криптовалюта к деньгам. Если вы пользуетесь какими-то белыми сервисами, это фактический тоже самое, что вы пользуетесь банками. Анонимности там нет и не будет, база данных публична.  Поэтому, если вы раскрыли себя один раз, как человек, который на какой-то адрес поменял столько-то долларов, на столько-то биткоинов, дальше вся цепочка известна. Это более прозрачная система чем банк, потому что банк раскроет вашу цепочку суду, а блокчейн раскроет первому встречному ",  — сказал Голубовский в эфире радио Sputnik.




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