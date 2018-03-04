Дбар о мраморном клопе в Абхазии: за зиму численность вредителя уменьшилась

В апреле, когда основное количество вредителя начнет вылетать, его численность в Абхазии снизится до десяти процентов от того объема, который ушел на зимовку, сказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.

"Если смотреть на список основных вредителей и болезней, то он будет составлять, по меньшей мере, около сотни. Что касается мраморного клопа, на зиму он ушел в спячку. Зима оказалась теплая, смертность его, по идее, должна была быть низкой, но на самом деле смертность высокая. Это связано с тем, что зима перемежается промежутками теплой и холодной погоды. Если насекомое вошло в спячку и до весны находится в этом состоянии, выживаемость у него достаточно высокая. В данном случае они просыпаются, затем наступает холодный период, а вернуться опять в нормальное состояние спячки им достаточно сложно. Поэтому к апрелю, когда основное количество мраморных клопов будет вылетать, численность их снизится, по меньшей мере, до десяти процентов от того объема, который ушел на зимовку", — сказал Дбар.

В пятницу 2 марта президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное борьбе с мраморным клопом. Создан республиканский штаб по борьбе с вредителем.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.