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Видео-мост Москва-Сухум на тему Влияние внедрения курортного сбора в России на количество туристов в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба: размер курортного сбора в Абхазии нужно увеличить

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Нужно внести изменения в закон Абхазии о курортном сборе, как сегодня это сделали российские коллеги, сказал заместитель министра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба на радио Sputnik Абхазия.

"Есть государственные органы,  которые говорят, что такого рода налог не стоит вводить. У нас и так проблемы со сборами. В законе указано, что все средства, которые поступают с этого налога, идут в местный бюджет. Наши российские коллеги в Сочи с 1 мая вводят курортный сбор, он будет составлять 10 рублей в сутки с одного человека.  Я считаю, что  мы тоже должны сделать сбор в пределах этой суммы. При этом плательщиками должны быть как коллективные средства размещения, так и индивидуальные", — сказал в эфире радио Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба. 

С 2006 года в Абхазии действует закон о курортном сборе, он составляет 30 рублей на три месяца с туриста, который приехал более чем на трое суток. От курортного сбора освобождены дети от 14 лет и инвалиды первой и второй групп.




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