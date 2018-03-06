Каюн о форуме "Вместе с Россией": сохранить русское дело через молодежь

"Все те проблемы, которые затрагивалась на этом форуме, были очень интересны. Сохранить и приумножить культурное историческое наследие русского дело — это то, чем занимается Русский культурный центр, и для меня, как сотрудника, это ближе. Самое важное, что было отмечено, это приобщать как можно больше молодежи к проведению тех мероприятий, которые связаны не просто с охранением, а с приумножением культурно-исторического наследия через его популяризацию, то есть через проведение различных фестивалей, конкурсов", — сказала Каюн в интервью радио Sputnik Абхазия.