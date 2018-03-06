Башмаков о крушении Ан-26 в Сирии: вряд ли отказ двигателей

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщили в Минобороны.

"Это воздушное судно – уже довольно старая конструкция. Грузовое воздушное судно. По степени надежности оно отвечало нормам летной годности. Сказать конкретно по этому случаю достаточно сложно. Судно столкнулось с землей на этапе захода на посадку. Что могло на этом участке произойти, ему оставалось 10-15 секунд лететь до полосы. Даже если бы произошел отказ обоих двигателей, экипаж смог бы самолет по инерции притулить к земле. Если говорить общими характеристиками, то катастрофа произошла в результате взаимодействия трех средств: человек-среда-машина. Что из них оказалось превалирующим, станет известно только в результате расследования", — сказал в эфире радио Sputnik Башмаков.

По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы.