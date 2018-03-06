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Надежда Венедиктова
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Венедиктова o Фазиле Искандере: человек внутренней свободы

Радио
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В день рождения великого писателя Фазиля Искандера в эфире радио Sputnik Абхазия журналист, писатель Надежда Венедиктова рассказала об особенностях его творчества.

"Если мы вспомним контекст того времени, молодым слушателям это  ни о чем не говорит, но тогда на плаву была довольно нудная производственная проза. Уже был лозунг: писатели пишут социалистическое по содержанию, национальное по форме.  Еще не было той степени свободы, которую первым принес практически Искандер. Вот эта свобода его стиля, дело было даже не в содержании, человек позволил себе выйти за рамки этого пафосного, бравурного советского оптимизма, который лично,  как я, чувствительных людей, очень коробил. Это была совершенно другая литературная, художественная  интонация, полная чисто человеческих подробностей.

Кстати, абхазские писатели говорят, что Искандер очень многое взял в абхазском языке, то есть цветистость, образность. Поскольку он писал на русском, все это органично вплел в русский язык, и поэтому его рассказы и принесли ему первый читательский успех в российской читательской среде. Это был человек внутренней свободы, и его стиль был внутренне свободен. И многие читатели, даже не отдавая себе отчета в этом, как раз купились на эту художественную свободу", — сказала Надежда Венедиктова.

По ее мнению, музой Фазиля Искандера было "абхазское детство".

"Большую часть сознательной жизни прожив в Москве, в России, он продолжал в основном писать об Абхазии. И то, что он писал на российскую тему, ни в коей мере не равноценно абхазской части его творчества", — отметила Венедиктова в эфире радио Sputnik Абхазия.





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