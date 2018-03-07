Хабалова о концерте с Цкуа в Москве: красивый подарок всем женщинам

"В целом будет очень интересная программа, мы к ней готовимся. Я думаю, что женщины женщин могут поздравить не хуже, чем мужчины, и мы хотим сделать вот такой музыкальный подарок всем женщинам, это будет очень красиво. Я, конечно, очень волнуюсь, потому что это будет и сольный концерт, хочется, чтоб все было, как мы и ожидаем, чтоб всем понравилось. Нам будет аккомпанировать пианист Дмитрий Григорцевич. Он приезжал в Южную Осетию с концертом в 2007 году", — отметила Лали в интервью радио Sputnik Южная Осетия.