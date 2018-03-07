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Елена Юрченко
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Юрченко: крымский проект "Карта гостя" будет полезен для Абхазии

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Советник министра в Министерстве курортов и туризма республики Крым, участница первой туристической форум-выставки "VISIT APSNY" в Сухуме Елена Юрченко в интервью Sputnik Абхазия поделилась своим мнением о том, как развивать туристическую привлекательность в Абхазии.

"Впервые я была в Абхазии во времена Советского Союза и она произвела на меня неизгладимые впечатления. Поэтому, когда я получила приглашение от организаторов форума, я незамедлительно приняла решение приехать, потому что, на мой взгляд Крым и Абхазия очень похожи и географическим положением, и природным, и климатическим, и потенциалом гостеприимства, история которого уходит в века. На мой взгляд, самое главное, над чем сегодня должна задуматься туристическая общественность и турбизнес Абхазии,  — это формирование конкурентоспособного, самобытного туристического продукта. В этом туристическом продукте Абхазия сейчас очень нуждается, ну и, конечно, в продвижении. Поэтому я приехала сюда с нашим реализованным проектом "Единый электронный билет. Карта гостя Крыма и Севастополя", который помог нам в свое время в том числе задуматься и сформировать именно крымский продукт и дать ему важную обертку, которая называется "Карта гостя". Думаю, что этот опыт будет очень полезен для Абхазии. Думаю, что вместе мы его сможем реализовать", — сказала Юрченко в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

Туристический форум "VISIT APSNY" открылся в Сухуме 7 марта. Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой совместно с Абхазским союзом туризма.





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