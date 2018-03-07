Ватаман о торговле Абхазии и Приднестровья: нужно искать путь в обход Украины

"Из-за ситуацией с Украиной вся транспортная логистика становится намного больше, соответственно происходит удорожание продукции. Надо искать объездные пути, а они намного больше и сложнее. Те контакты и те отношения, которые выстраивались в начале пути, сейчас не работают. Конечно, в Тирасполе есть мандарины с надписью, что они абхазские, но на самом деле это рекламный трюк. Абхазские мандарины сюда не проходят, потому что очень сложно доставлять их через Украину. То, что касается торгово-экономических отношений, конечно, необходимо связи те восстанавливать и налаживались с новой силой, необходим поиск транспортных путей. В феврале в Абхазию приезжала правительственная делегация, где обсуждались именно эти вопросы. Есть шанс, что будет найден вариант, который устроит предпринимателей", — сказал Ватаман.

Александр Ватаман Указом президента Республики Абхазия 2007 года назначен Полномочным представителем Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике.