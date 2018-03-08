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Марина Денисова
© Фото: Из личного архива

Денисова о первом турфоруме: Абхазии есть что предложить туристу

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О значимости туристического форума-выставки "VISIT APSNY" рассказала Sputnik Абхазия его участница, представитель Апсуа-ТУР Марина Денисова.

"Этот форум был необходим нам для того чтобы заявить о себе. Абхазия должна заявлять о себе. Нам есть что показать, нам есть  о чем говорить, нам есть, где принять туристов — это хороший шаг к развитию. Пусть люди знают, что мы не отстаем от уровня международного, мы можем много чего предложить в сфере туризма. В этом году мы привезли 70 тысяч человек, у нас было всего две зарегистрированные жалобы, это непросто хороший, это отличный результат. Общаясь со своими коллегами, нашими партнерами, я вижу, что все работают  на достаточно хорошем уровне. У нас комфортабельный автотранспорт, квалифицированные экскурсоводы, у нас достаточно хороший вежливый колл центр. Мы можем дать туристу информацию, любую, четкую, мы можем провести интересную экскурсию", — сказала Денисова в интервью Sputnik Абхазия.




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