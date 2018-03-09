Глазунов: трансгендеры в армии США - это начало конца

Американская армия не выдержит поступления на службу трансгендеров, сказал в эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов.

Ряды американской армии пополнились первым открытым трансгендером. О приеме на службу новобранца, который ощущает себя личностью противоположного пола и не скрывает этого, заявил на днях представитель Министерства обороны США Дэвид Истберн. Сейчас в американской армии, по разным оценкам, служат от двух с половиной до семи с половиной тысяч трансгендеров.

По мнению военного политолога, боеспособность американской армии снизится.

"Это начало конца армии, когда появляются такие бойцы: то они женщины, то мужчины, то у них перепады настроения, то суициды, то стрельба по своим коллегам. У американской армии не прибавится никаких боевых способностей, если она наберет трансгендеров, оборотней, "человека-паука".

По сути армия превращается в сборище людей с различными отклонениями в психике.

Идет холодная война, если армия США себя сама дискредитирует, то это очень хорошо», — сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.