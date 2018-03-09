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Елена Чурина
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Чурина о турфоруме в Сухуме: Абхазия должна убедить, что готова принять туриста

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Форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" (12)
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О программе первого туристического форума в Абхазии в интервью Sputnik рассказала вице-президент Фонда поддержки социально-экономического развития территории Елена Чурина.

"На форуме крупнейший представитель в Москве и в России туристический оператор "Библио-Глобус" — это уже очень представительный форум. Только в декабре 2017 года была разработана концепция, а уже в марте мы проводим сам форум. Это хороший показатель того, что у вас есть очень хорошие агентства, логистика. Мне кажется, что для первого раза он более чем представительный. Я очень желаю, чтоб этот форум стал ежегодным. Когда в декабре Абхазский союз туристов собирал своих членов, мы обсуждали, каким образом повышать имидж республики, как разрабатывать стратегию туристического развития, как ее осуществлять,  именно на это направлена деловая программа форума. Мы это будем обсуждать, но уже более в широком круге специалистов из Крыма и других регионов России", — сказала Чурина в интервью Sputnik Абхазия. 

Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY", организованный Торгово-промышленной палатой совместно с Абхазским союзом туризма, открылся в Сухуме 7 марта.

Темы:
Форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" (12)



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