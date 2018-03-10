Чурина: при президенте Абхазии необходимо создать экспертный совет по туризму

Экспертным мнением о том, как развивать туризм в Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась председатель экспертного агентства инновационного развития регионов России Елена Чурина.

Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" завершился в Абхазии 10 марта. Помимо рабочих встреч и круглых столов программа форума включала экскурсии по Абхазии, на озеро Рица, в Гагру. В форуме принимали участие такие крупные туристические компании, как "Алиан", "Библио глобус", "Дельфин", а также авторитетные эксперты из России.

"К сожалению, мы не смогли широко обсудить вопросы логистики, поэтому порекомендовали создать в Абхазии при президенте общественно экспертный совет по туризму. Туризм в Абхазии является одной из основных бюджетообразующих отраслей. Поэтому было бы целесообразно по аналогии с Россией создать при президенте такой общественный совет и в него включить всех представителей всех сфер, которые затрагивает туризм", — отметила Чурина.

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