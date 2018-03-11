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Ирина Бухарева
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Бухарева: почерк хранит тайны человека

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В почерке хранится информация о том, кем люди являются, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт-графолог, руководитель центра изучения почерка "Современная Графология" Ирина Бухарева.

"Когда мы меняемся, почерк следует за нами, то же самое можно делать от обратного. Этот прием называется графотерапия, когда мы через коррекцию почерка или подписи можем менять личные характеристики, качества. 

Когда состояние человека бедственное, это  можно увидеть невооруженным взглядом. Почерк становится таким, как будто человека толкают во время письма. Некоторые микросбои, микроостановки, которые мы можем увидеть, как бы поломаннсть линии. 

Чем выше заглавные буквы, чем крупнее их пишет человек по сравнению с дальнейшими строчными, тем выше он ставит себя над окружающими людьми.

Нас всех учат писать по одним прописям, к концу школы у всех почерки разные. Личные индивидуальные особенности берут свое. 

Почерк не может быть как картинка, у него есть рельеф, нажим, штрих, у каждого эти признаки индивидуальные. В штрихе можно увидеть состояние здоровья человека.

Полностью подделать почерк нереально ", — сказала Бухарева в эфире радио Sputnik.

 




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