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Арлан Какубава
© Фото: из личного архива Арлама Какубава

Какубава о рекламе Абхазии за границей: государство должно помочь

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Темы:
Форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" (15)
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Участник туристического форума-выставки "VISIT APSNY", предприниматель Арлан Какубава в интервью Sputnik Абхазия высказал свое мнение о том, как государство может содействовать в развитии турбизнеса в стране.

"С местными турфирмами мы уже наладили контакты, все с удовольствием едут к нам, мы обеспечиваем полную безопасность. Что касается российских турфирм, то обсуждается вопрос карты гостя, есть предложение, что наши объекты в Ткуарчале, будут включены в карту гостя. Это значит, что нас услышат и в Москве и в Санкт-Петербурге. Это даст нам хорошую рекламу", — сказал Какубава.

Предприниматель из Ткуарчала считает, что государство должно помочь в рекламе за границей.  

"Большая часть населения зависит от турбизнеса, все вовлечены в это дело. Сегодня государство должно содействовать безопасности туриста в Абхазии, во вторых, нас должны рекламировать за границей. Выезжая в Россию, я вижу Турцию, Грузию-они развернули хорошую рекламу. Повсюду висят баннеры, рекламные ролики по телевидению. Я считаю, что государство должно нам помочь информационно, Абхазия должна быть разрекламирована, это очень важно", — сказал Какубава в интервью Sputnik Абхазия.     

Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" завершится 10 марта в Абхазии.


Темы:
Форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" (15)



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