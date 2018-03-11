Какубава о рекламе Абхазии за границей: государство должно помочь

Предприниматель из Ткуарчала считает, что государство должно помочь в рекламе за границей.
"Большая часть населения зависит от турбизнеса, все вовлечены в это дело. Сегодня государство должно содействовать безопасности туриста в Абхазии, во вторых, нас должны рекламировать за границей. Выезжая в Россию, я вижу Турцию, Грузию-они развернули хорошую рекламу. Повсюду висят баннеры, рекламные ролики по телевидению. Я считаю, что государство должно нам помочь информационно, Абхазия должна быть разрекламирована, это очень важно", — сказал Какубава в интервью Sputnik Абхазия.
Туристический форум-выставка "VISIT APSNY" и весенний фестиваль "Цветение мимозы" завершится 10 марта в Абхазии.