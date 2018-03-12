Диетолог Шакая: питаться полезно и вкусно возможно

"Мы проводим беседы с нашими пациентами, при необходимости я назначаю определенный спектр обследований, это может УЗИ или еще какие-то исследования. Сдача крови обязательна. И уже по результатам этого обследования составляется меню, определенное, с учетом всех индивидуальных особенностей, с учетом вкусовых предпочтений. Мы не заставляем людей кушать, например, свеклу, если они не любят. Мы подстраиваемся под каждого. И стараемся, чтобы ему было комфортно. Цель — показать людям, что можно очень вкусно, правильно сбалансировано, физиологично, питаться", — сказала Шакая в эфире радио Sputnik Абхазия.