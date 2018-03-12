Стаценко о форуме "VISIT APSNY": это начало экономического роста Абхазии

О том, кто может приехать в Абхазию на отдых и что для этого необходимо сделать, в интервью Sputnik Абхазия рассказала предприниматель из Ялты Светлана Стаценко.

Первый туристический форум-выставка "VISIT APSNY", организованный Абхазским союзом туризма совместно с Торгово-промышленной палатой, проходил в Сухуме с 7 по 10 марта.

"Организация этого форума нацелена на туристические компании, которые будут призывать сюда клиентов. Интерес привлечения сюда туристов, безусловно, растет. Я привезла очень много контактов из российских регионов, в частности, из Грозного. Думаю, Абхазия тоже заинтересована посмотреть на строения и уровень культуры Чеченской республики. Я привезла контакты итальянцев, они тоже заинтересованы, у них климат очень схожий с Абхазией. Но итальянцы приедут сюда только в том случае, если будет сервис и будет туристическая программа. И то, что на форуме представлены именно туристические фирмы — это правильное решение. Это начало экономического роста Абхазии. Все, что нас окружает, благоприятствует тому, чтобы люди сюда приезжали, отдыхали и просто наслаждались жизнью", — сказала Стаценко в интервью Sputnik Абхазия.