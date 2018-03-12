Минченок: главным сокровищем Табаков считал своих театральных "детей"

"Он не поучал в прямом смысле никогда, но он всегда жестко и бескомпромиссно делал свои замечания, именно поэтому, я считаю себя его учеником. И сейчас, когда его не стало, несмотря на то, что он прожил удивительно богатую и разнообразную жизнь, наверно его главное сокровище то, о чем он всегда сам говорил — это его дети, его театральные дети. Все мы его дети поскольку он умел принести вместе с любовью к театру еще и ответственность за все, что ты делаешь, и ответственность за то, что ты высказываешь со сцены. Это он считал самым важным для передачи своим ученикам. Мы все вспоминаем все то, что связывало нас с ним. В его уходе величайшая трагедия, но и надежда, потому что он посеял семена", — сказал Минченок в эфире радио Sputnik Абхазия.