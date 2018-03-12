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Дмитрий Минченок
© Фото: из личного архива Дмитрия Минченка

Минченок: главным сокровищем Табаков считал своих театральных "детей"

Радио
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Величайшей трагедией назвал уход народного артист СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олега Табакова драматург, театровед и журналист Дмитрий Минченок в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Он не поучал в прямом смысле никогда, но он всегда жестко и бескомпромиссно делал свои замечания, именно поэтому, я считаю себя его учеником. И сейчас, когда его не стало, несмотря на то, что он прожил удивительно богатую и разнообразную  жизнь, наверно его главное сокровище то, о чем он всегда сам говорил — это его дети, его театральные дети. Все мы его дети поскольку он умел принести вместе с любовью к театру еще и ответственность за все, что ты делаешь, и ответственность за то, что ты высказываешь со сцены. Это он считал самым важным для передачи своим ученикам. Мы все вспоминаем все то, что связывало нас с ним. В его уходе величайшая трагедия, но и надежда, потому  что он посеял семена", — сказал Минченок в эфире радио Sputnik Абхазия.      




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