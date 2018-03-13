Авангард Леонтьев: уход Табакова – горе нашего мира

"Уход Олега Павловича Табакова – это проблема, это горе не только тех, кто его знал лично. Это горе всей страны. Это горе всего нашего мира, связанного с российской культурой, с российским искусством. Табаков был невероятно результативным работником, он брал на себя большие задачи, брался за них, руководил несколькими театрами за свою жизнь, а последнее время параллельно двумя. Он всегда был человеком, который отвечает за конечный результат. Таких людей мало", — сказал Авангард Леонтьев в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия Алхасом Манаргия.