Евсеев о главном условии премии Искандера: порядочность в прозе и в поэзии

"Одна из задач — давать премию не только уже известным мастерам, или, наоборот, очень молодым писателям, а открывать настоящие выдающиеся имена. У нас много выдающихся писателей, которые остаются безвестными. Мы будем помогать им раскрываться. Основным критерием является текст и, конечно, искандеровские традиции. Каждая премия должна иметь свою традицию, и мы их закладываем. У Искандера это обязательно обращение к детству, это обязательно философский юмор, это удивительная порядочность в прозе и поэзии. Человек должен быть порядочен, и это осуществимо при любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, а предполагает неучастие в подлости, говорил сам писатель. Вот мы хотим чистую прозу, это не значит, чтобы там не было острого словечка. Нет, совсем нет, не должно быть плохих помыслов, подлости, пошлости, потому что Фазиль Искандер не терпел этого, и мы не хотим", – сказал Евсеев в эфире радио Sputnik Абхазия.