Джинджия об ограничении ввоза в Россию продукции из Абхазии

"Мраморный клоп может мигрировать как с Абхазии в Россию, так и наоборот. В сутки вредитель может пролететь 25 километров. Люди, проходящие через границу, несомненно, могут пронести и в багаже, и в машине клопа. Но введение ограничения на ввоз не меняет ситуацию. Я говорил с нашими российскими коллегами о совместной работе против вредителя. Я считаю, что это принесет свои плоды", — сказал Джинджия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Россельхознадзор с 12 марта ввел временный запрет на ввоз в РФ из Абхазии растительной продукции в багаже и ручной клади, что связано с угрозой распространения в России мраморных клопов.