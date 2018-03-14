13:28 14 Марта 2018
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Аркадий Джинджия
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Джинджия об ограничении ввоза в Россию продукции из Абхазии

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О запрете Россельхознодзора на ввоз растительной продукции из Абхазии в РФ, о вреде мраморного клопа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала начальник государственной инспекции по карантину растении Аркадий Джинджия.

"Мраморный клоп может мигрировать как с Абхазии в Россию, так и наоборот. В сутки вредитель может пролететь 25 километров. Люди, проходящие через границу, несомненно, могут пронести и в багаже, и в машине клопа. Но введение ограничения на ввоз не меняет ситуацию. Я говорил с нашими российскими коллегами о совместной работе против вредителя. Я считаю, что это принесет свои плоды", — сказал Джинджия в эфире радио Sputnik Абхазия.
Россельхознадзор с 12 марта ввел временный запрет на ввоз в РФ из Абхазии растительной продукции в багаже и ручной клади, что связано с угрозой распространения в России мраморных клопов.




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