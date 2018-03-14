Джинджолия о работе "Ашана": без добра не было бы результатов

Итоги работы за 2017 год были подведены на отчет собрании КБФ "Ашана", 14 марта в Сухуме. О том какая работы была проведена в течение года, и о новых проектах фонда в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Только благодаря людям, их отзывчивости и милосердия, мы существуем уже 6 лет. Без людей, без доброты, не было бы таких результатов. Мы развиваем внешние связи, мы уже заключили два соглашения с представителями абхазских культурных центров в Турции, а также мы активно ведем работу с абхазами, которые живут в разных странах. Мы поставили перед собой задачу, объединить их в благородном деле в лечении наших детей, и в реализации других социальных программ на территории нашей республики", — сказала Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия.